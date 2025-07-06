Робота для пенсіонерів у Харкові стає більш доступною завдяки актуальним вакансіям на виробництві, у сфері охорони та громадського харчування, повідомляє Politeka.

Так, виробниче підприємство Ткач А.М., ФОП, що спеціалізується на металообробці, запрошує на посаду кузняра. Заробітна плата складає від 25 000 до 40 000 грн, а обов'язки пов’язані з куванням та виготовленням металевих деталей.

Від кандидатів очікують відповідальність, уважність і бажання навчатися, а також досвід від 2 років. Особливо приємно, що компанія готова прийняти студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів — головне, щоб робота приносила задоволення.

Окрім цього, у Харкові є вакансія охоронця на будівництві мосту поруч із селищем Кочеток. Робота вахтовим методом (15/15), оплата — 9 000 грн. Роботодавець цінує дисциплінованість та досвід від одного року, а також готовий прийняти пенсіонерів на цю посаду.

Ще одна цікава пропозиція — посада кухаря або кухарки в мережі ресторанів та доставки «Япіко». Зарплата — 14 500–17 000 грн, графік зручний (5/2 або 4/3 з 7:30 до 18:00). Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну оплату, оплачувану відпустку та додаткові бонуси, такі як безкоштовні обіди і корпоративні знижки. Вакансія відкрита для осіб пенсійного віку, студентів і всіх, хто захоплюється кулінарією.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні сфери діяльності — від промисловості до сфери послуг і охорони. Ці вакансії дозволяють не лише отримувати стабільний дохід, а й залишатися активними, підтримувати соціальні зв’язки і розвиватися професійно.

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