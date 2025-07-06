Работа для пенсионеров в Харькове становится доступнее благодаря актуальным вакансиям на производстве, в сфере охраны и общественного питания, сообщает Politeka.

Так, производственное предприятие Ткач А.М., ФЛП, специализирующееся на металлообработке, приглашает на должность кузнеца . Заработная плата составляет от 25 000 до 40 000 грн., а обязанности связаны с ковкой и изготовлением металлических деталей.

От кандидатов ожидают ответственность, внимательность и желание учиться, а также опыт от 2 лет. Особенно приятно, что компания готова принять студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров – главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

Кроме того, в Харькове есть вакансия охранника на строительстве моста рядом с поселком Кочеток. Работа вахтовым методом (15/15), оплата - 9 000 грн. Работодатель ценит дисциплинированность и опыт одного года, а также готов принять пенсионеров на эту должность.

Еще одно интересное предложение – должность повара или кухарки в сети ресторанов и доставки «Япико». Зарплата - 14 500-17 000 грн, график удобный (5/2 или 4/3 с 7:30 до 18:00). Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную оплату, оплачиваемый отпуск и дополнительные бонусы, такие как бесплатные обеды и корпоративные скидки. Вакансия открыта для лиц пенсионного возраста, студентов и всех, кто увлекается кулинарией.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные сферы деятельности — от промышленности до сферы услуг и охраны. Эти вакансии позволяют не только получать стабильный доход, но оставаться активными, поддерживать социальные связи и развиваться профессионально.

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