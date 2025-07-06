Рішення про підвищення тарифів у Миколаївській області залишається за Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може відбутися через ініціативи уряду щодо регулювання тарифів на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

В Україні розглядається проект змін до постанови Кабінету Міністрів №502, який стосується тарифної політики в умовах воєнного стану. Міністерство розвитку громад та територій вже оприлюднило проект для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проектом, місцевим органам влади рекомендується утриматися від підвищення цін на централізовану подачу води та каналізацію, залишаючи їх на рівні, що був встановлений станом на 24 лютого 2022 року — дату початку повномасштабного вторгнення Росії. У разі збереження розцінок на замороженому рівні різницю між фактичними витратами та економічно обґрунтованими тарифами пропонують компенсувати з місцевих бюджетів.

Водночас у пояснювальній записці до документа вказано, що відсутність такої компенсації може призвести до фінансових збитків підприємств водопостачання і водовідведення, що загрожує зниженням якості послуг або навіть їх перебоями. Зазначається, що чинне законодавство вимагає, щоб ціни залишалися економічно обґрунтованими.

Окрім того, це визначає умови інвестиційної діяльності для комунальних підприємств у воєнний період. Зокрема, у районах бойових дій або тимчасової окупації дозволяється призупиняти інвестиційні програми, якщо кошти необхідні для оплати енергоносіїв та забезпечення стабільної роботи підприємств.

Наразі мораторій на підвищення розцінок діє лише для газу, опалення та гарячої води, а на водопостачання і каналізацію він не поширюється, створюючи правову «сіру зону». Саме її новий проект уряд намагається врегулювати, аби врахувати реальні умови роботи житлово-комунального господарства в умовах війни.

Поки що остаточне рішення про підвищення тарифів у Миколаївській області залишається за Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та місцевими органами самоврядування.

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