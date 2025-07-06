Решение о повышении тарифов в Николаевской области остается за Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может произойти по инициативе правительства по регулированию тарифов на водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

В Украине рассматривается проект изменений в постановление Кабинета Министров №502, касающегося тарифной политики в условиях военного положения. Министерство развития общин и территорий уже обнародовало проект для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, местным органам власти рекомендуется воздержаться от повышения цен на централизованную подачу воды и канализацию, оставляя их на уровне, установленном по состоянию на 24 февраля 2022 года - дату начала полномасштабного вторжения России. В случае сохранения расценок на замороженном уровне, разницу между фактическими расходами и экономически обоснованными тарифами предлагают компенсировать из местных бюджетов.

В то же время в пояснительной записке к документу указано, что отсутствие такой компенсации может привести к финансовым убыткам предприятий водоснабжения и водоотведения, что чревато снижением качества услуг или даже их перебоями. Отмечается, что действующее законодательство требует, чтобы цены оставались экономически обоснованными.

Это определяет условия инвестиционной деятельности для коммунальных предприятий в военный период. В частности, в районах боевых действий или временной оккупации разрешается приостанавливать инвестиционные программы, если необходимые средства для оплаты энергоносителей и обеспечения стабильной работы предприятий.

Пока мораторий на повышение расценок действует только для газа, отопления и горячей воды, а на водоснабжение и канализацию он не распространяется, создавая правовую «серую зону». Именно его новый проект правительство пытается урегулировать, чтобы учесть реальные условия работы жилищно-коммунального хозяйства в условиях войны.

Пока что окончательное решение о повышении тарифов в Николаевской области остается за Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и местными органами самоуправления.

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