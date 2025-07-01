Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області відбулося на фоні загального зростання цін по Україні за рік, повідомляє Politeka.

Йдеться про період з травня 2024-го по травень 2025-го. За цей період розцінки на житлово-комунальні послуги зросли в середньому на 20,1%, повідомляє Держстат. Найбільше подорожчала електроенергія – її ціна зросла на 63,6%.

У Сумській області, як і по всій країні, значне подорожчання спостерігається і у сфері управління багатоквартирними будинками – тариф зріс на 17,9%, а послуги з прибирання сміття подорожчали на 10,5%. Вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,3%. Водночас водопостачання подорожчало лише на 0,7%, а каналізація – на 0,6%.

Варто зазначити, що дещо залишилося без змін. Зокрема, ціни на природний газ, гарячу воду та опалення поки що стабільні завдяки діючому мораторію.

Щодо електроенергії, уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2025 року. Це означає, що до кінця жовтня українці платитимуть по 4,32 грн за кіловат-годину. Для родин, які користуються газовими плитами і централізованим гарячим водопостачанням, споживання до 190 кВт·год на місяць (соціальна норма) обійдеться в 820,8 грн.

Загалом, підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області віддзеркалює загальноукраїнську тенденцію зростання цін, що пов’язано зі збільшенням витрат на електроенергію, матеріали та обслуговування інфраструктури. Споживачам рекомендують уважно стежити за рахунками і своєчасно передавати показники лічильників, щоб уникнути непорозумінь при нарахуванні платежів.

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