Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области произошло на фоне всеобщего роста цен по Украине за год, сообщает Politeka.

Речь идет о периоде с мая 2024-го по май 2025-го. За этот период расценки на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 20,1%, сообщает Госстат. Больше всего подорожала электроэнергия – ее цена выросла на 63,6%.

В Сумской области, как и по всей стране, значительное удорожание наблюдается и в сфере управления многоквартирными домами – тариф вырос на 17,9%, а услуги по уборке мусора подорожали на 10,5%. Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,3%. Водоснабжение подорожало лишь на 0,7%, а канализация – на 0,6%.

Следует отметить, что кое-что осталось без изменений. В частности, цены на природный газ, горячую воду и отопление пока стабильны благодаря действующему мораторию.

Относительно электроэнергии правительство продлило действие фиксированного тарифа до 31 октября 2025 года. Это значит, что до конца октября украинцы будут платить по 4,32 грн за киловатт-час. Для семей, пользующихся газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением, потребление до 190 кВтч в месяц (социальная норма) обойдется в 820,8 грн.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области отражает общеукраинскую тенденцию роста цен, что связано с увеличением затрат на электроэнергию, материалы и обслуживание инфраструктуры. Потребителям рекомендуют внимательно следить за счетами и своевременно передавать показатели счетчиков во избежание недоразумений при начислении платежей.

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