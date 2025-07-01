Відтепер у пасажирів є більше варіантів подорожей адже новий графік поїздів на Донеччині передбачає повернення прямого сполучення між Краматорськом та Івано-Франківськом, повідомляє Politeka.

Саме цей маршрут стартував знову 30 червня 2025 року і вже того ж дня перший пасажирський склад вирушив назад до західної України. Для багатьох ця новина стала радісною, адже пряме залізничне сполучення з Краматорська на Прикарпаття було скасоване понад три роки тому.

Новий графік поїздів на Донеччині включає один із найдовших маршрутів "Укрзалізниці" - № 228/227. Він з’єднує західні регіони України з прифронтовими містами нашого регіону. № 228/227 курсує через дев’ять областей країни долаючи понад тисячу триста кілометрів шляху.

Рейси з Івано-Франківська стартували з 29 червня а з Краматорська - з 30-го. Далі вони ходитимуть через день. Як пише Kramatorsk.post, один із пасажирів військовослужбовець Петро повертався цим складом після відпустки в Тлумачі. Він зазначив що дорога триває понад 28 годин.

Варто згадати і про інші важливі пасажирські склади, які пов’язують наш регіон із західними областями. Наприклад, № 104 зі Львова до Краматорська, який курсує з квітня 2023 року. Час у дорозі тут трохи менший, близько 20 годин. Новий графік поїздів на Донеччині передбачає також зручний час прибуття і відправлення.

Обидва рейси мають різні категорії вагонів від плацкартних до люксових. Ціни на квитки коливаються від 500 гривень до 3500.

В "Укрзалізниці" нагадують, що квитки, як і завжи, можна придбати трьома способами. Найпопулярніший серез них - офіційний сайт компанії, або ж застосунок УЗ. Проте, можна купити квиток і в касах вокзалів.

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