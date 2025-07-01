Теперь у пассажиров есть больше вариантов путешествий, ведь новый график поездов на Донетчине предусматривает возвращение прямого сообщения между Краматорском и Ивано-Франковском, сообщает Politeka.

Именно этот маршрут стартовал снова 30 июня 2025 и уже в тот же день первый пассажирский состав отправился обратно в западную Украину. Для многих эта новость стала радостной, ведь прямое железнодорожное сообщение из Краматорска в Прикарпатье было отменено более трех лет назад.

Новый график поездов на Донетчине включает один из самых длинных маршрутов "Укрзализныци" - № 228/227. Он объединяет западные регионы Украины с прифронтовыми городами нашего региона. №228/227 курсирует через девять областей страны преодолевая более тысячи трехсот километров пути.

Рейсы из Ивано-Франковска стартовали с 29 июня, а из Краматорска - с 30-го. Дальше они будут ходить через день. Как пишет Kramatorsk.post, один из пассажиров военнослужащий Петр возвращался по этому составу после отпуска в Тлумаче. Он отметил, что дорога длится более 28 часов.

Стоит упомянуть и другие важные пассажирские составы, которые связывают наш регион с западными областями. Например, № 104 из Львова в Краматорск, курсирующий с апреля 2023 года. Время в пути здесь немного меньше, около 20 часов. Новый график поездов на Донетчине предусматривает также удобное время прибытия и отправления.

Оба рейса имеют разные категории вагонов от плацкартных до люксовых. Цены на билеты колеблются от 500 до 3500 гривен.

В "Укрзализныце" напоминают, что билеты, как и всегда, можно приобрести тремя способами. Самый популярный из них - официальный сайт компании, или же приложение УЗ. Однако можно купить билет и в кассах вокзалов.

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