Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі турбує багатьох місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Водночас по Україні тарифи на основні послуги – електроенергію, газ та воду – залишаються переважно стабільними, проте у Дніпрі можливі зміни.

З 1 липня вартість електроенергії для побутових споживачів по всій країні залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Компанія YASNO підтверджує, що ці розцінки діятимуть мінімум до кінця жовтня 2025 року. Споживачі з двозонними лічильниками можуть економити, користуючись нічним тарифом, коли електроенергія коштує удвічі дешевше — 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00.

Ціна на газ також не зміниться. "Нафтогаз України" продовжує постачати газ за фіксованими розцінками 7,96 грн за кубометр, яка діятиме до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники підтримують стабільні ціни, які коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр залежно від компанії.

Щодо цін на воду, то загалом по країні вони залишаються без змін у порівнянні з показниками станом на 24 лютого 2022 року. Проте у Дніпрі місцева влада має право самостійно встановлювати розцінки на водопостачання та водовідведення, навіть без погодження з НКРЕКП. Через це у липні вартість цих послуг може зрости, що й викликає занепокоєння у мешканців міста.

Українцям радять вчасно сплачувати за комуналку та щомісяця передавати актуальні показники лічильників, щоб уникнути непередбачених нарахувань.

Отже, незважаючи на стабільність, у Дніпрі можливе підвищення тарифів на комунальні послуги. Мешканцям міста варто уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та готуватися до можливих змін у платіжках уже у липні 2025 року.

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