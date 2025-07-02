Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре волнует многих местных жителей, сообщает Politeka.

В то же время, по Украине тарифы на основные услуги – электроэнергию, газ и воду – остаются преимущественно стабильными, однако в Днепре возможны изменения.

С 1 июля стоимость электроэнергии для бытовых потребителей по всей стране останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Компания YASNO подтверждает, что эти цены будут действовать минимум до конца октября 2025 года. Потребители с двухзонными счетчиками могут экономить, пользуясь ночным тарифом, когда электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн/кВт-ч с 23:00 до 07:00.

Цена на газ тоже не изменится. "Нефтегаз Украины" продолжает поставлять газ по фиксированным расценкам 7,96 грн за кубометр, которая будет действовать до 30 апреля 2026 года. Остальные поставщики поддерживают стабильные цены, которые колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от компании.

Что касается цен на воду, то по стране они остаются без изменений по сравнению с показателями по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако в Днепре местные власти имеют право самостоятельно устанавливать расценки на водоснабжение и водоотвод, даже без согласования с НКРЭКУ. Поэтому в июле стоимость этих услуг может возрасти, что и вызывает обеспокоенность у жителей города.

Украинцам советуют своевременно платить за коммуналку и ежемесячно передавать актуальные показатели счетчиков во избежание непредвиденных начислений.

Так что, несмотря на стабильность, в Днепре возможно повышение тарифов на коммунальные услуги. Жителям города следует внимательно следить за официальными сообщениями и готовиться к возможным изменениям в платежках уже в июле 2025 года.

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