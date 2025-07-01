Обмеження руху в Чернівцях створять певні незручності для місцевих мешканців і цей період триватиме досить довго.

У Чернівцях з кінця червня і до середини липня цього року діють обмеження руху на кількох ключових вулицях, повідомляє Politeka.

Про це інформують у Чернівецькій міській раді, і така новина точно змусить багатьох водіїв переглянути свої маршрути.

Варто бути готовими до обмеження руху в Чернівцях, адже на вулицях Руській та Михайла Винниченка проїзд транспорту буде частково перекритий з 30 червня по 15 липня.

Причина полягає в тому, що буде здійснюватись поточний ремонт дорожнього покриття. Аналогічна ситуація й на вулиці Хотинській, де також планують часткові перекриття в той самий період.

Окрім цього, уваги заслуговує Театральна площа. Там з 2 по 5 липня з десятої ранку до десятої вечора проїзд буде повністю перекритий через проведення культурно-розважального заходу.

Тож обмеження руху в Чернівцях стосуються не лише технічних робіт. Проте, в усіх випадках варто бути уважними і слідкувати за встановленими тимчасовими дорожніми знаками.

Окрім цього, з початку другого місяця літа в нашому регіоні, як і по всій Україні діятиме заборона для вантажного транспорту з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн під час спеки, якщо температура піднімається вище 28 градусів.

Це робиться для того, щоб уберегти дороги державного значення від руйнування та деформації під час спеки. За дотриманням цих правил слідкуватиме поліція.

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