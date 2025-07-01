Ограничения движения в Черновцах создадут определенные неудобства местным жителям и этот период будет длиться довольно долго.

В Черновцах с конца июня до середины июля этого года действуют ограничения движения на нескольких ключевых улицах, сообщает Politeka.

Об этом информируют в Черновицком городском совете, и такая новость точно заставит многих водителей пересмотреть свои маршруты.

Следует быть готовым к ограничению движения в Черновцах, ведь на улицах Русской и Михаила Винниченко проезд транспорта будет частично перекрыт с 30 июня по 15 июля.

Причина состоит в том, что будет производиться текущий ремонт дорожного покрытия. Аналогичная ситуация и на улице Хотинской, где также планируют частичные перекрытия в тот же период.

Кроме того, внимания заслуживает Театральная площадь. Там со 2 по 5 июля с десяти утра до десяти вечера проезд будет полностью перекрыт из-за проведения культурно-развлекательного мероприятия.

Так что ограничения движения в Черновцах касаются не только технических работ. Однако во всех случаях следует быть внимательными и следить за установленными временными дорожными знаками.

Кроме этого, с начала второго месяца лета в нашем регионе, как и по всей Украине, будет действовать запрет для грузового транспорта с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн во время жары, если температура поднимается выше 28 градусов.

Это делается для того, чтобы уберечь дороги государственного значения от разрушения и деформации во время жары. За соблюдением этих правил будет следить полиция.

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