Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію, що може вплинути на споживчий кошик місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області торкнулося риби, повідомляє Politeka.

Зокрема, короп живий суттєво додав у вартості — середня вартість за кілограм на початок липня становить 192,00 грн, що на 23,95 більше, ніж на початку червня (173,63).

За даними мережі Megamarket, цінник на коропа живого на 1 липня становить 192 гривні за кілограм, у Auchan — 169. Зростання вартості за останній місяць було помітним, особливо з середини червня, коли ціна стабілізувалась на позначці 192.

Ще більш суттєво зросли розцінки на патраний — середній цінник на кінець червня досягнув 259 грн/кг, що на 45,95 більше за показники початку місяця (220,20). В Megamarket патраний зараз коштує 259 гривень за кілограм, а в Auchan — 199.

Не менш відчутним є подорожчання скумбрії свіжомороженої. Середня ціна у червні становила 202,84 грн, а на початок липня — 224,05 за кілограм. В магазинах Novus скумбрія коштує 239, а в Megamarket — 209,10.

Також в місцевому супермаркеті мережі Сільпо можна придбати рибу за такими розцінками: короп, стейк охолоджений (100 г) — 32,90 гривні, патраний короп охолоджений (100 г) — 19,90, скумбрія свіжоморожена (100 г) — 18,90.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію збільшення цін на рибу та морепродукти, що може вплинути на споживчий кошик місцевих жителів. Фахівці пов’язують підвищення вартості з сезонними факторами, логістичними витратами та змінами в попиті на рибну продукцію.

Відстеження динаміки цін допоможе місцевим жителям планувати бюджет та обирати найбільш вигідні пропозиції у магазинах регіону.

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