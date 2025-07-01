Подорожание продуктов в Полтавской области отражает общую тенденцию, которая может повлиять на корзину местных жителей.

Подорожание продуктов в Полтавской области коснулось рыбы, сообщает Politeka.

В частности, карп живой прибавил в стоимости — средняя стоимость за килограмм на начало июля составляет 192,00 грн, что на 23,95 больше, чем в начале июня (173,63).

По данным сети Megamarket, ценник на карпа живого на 1 июля составляет 192 гривны за килограмм, у Auchan — 169. Рост стоимости за последний месяц был заметен, особенно с середины июня, когда цена стабилизировалась на отметке 192.

Еще более существенно выросли расценки на патрон - средний ценник на конец июня достиг 259 грн/кг, что на 45,95 больше показателей начала месяца (220,20). В Megamarket патрон сейчас стоит 259 гривен за килограмм, а в Auchan — 199.

Не менее ощутимо подорожание скумбрии свежемороженой. Средняя цена в июне составила 202,84 грн, а к началу июля — 224,05 за килограмм. В магазинах Novus скумбрия стоит 239, а в Megamarket – 209,10.

Также в местном супермаркете сети Сильпо можно приобрести рыбу по следующим расценкам: карп, стейк охлажденный (100 г) – 32,90 гривны, потронутый карп охлажденный (100 г) – 19,90, скумбрия свежемороженая (100 г) – 18,90.

Подорожание продуктов в Полтавской области отражает общую тенденцию роста цен на рыбу и морепродукты, что может повлиять на потребительскую корзину местных жителей. Специалисты связывают повышение стоимости с сезонными факторами, логистическими издержками и изменениями в спросе на рыбную продукцию.

Отслеживание цен на динамику поможет местным жителям планировать бюджет и выбирать наиболее выгодные предложения в магазинах региона.

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