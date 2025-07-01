Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутне і на молочних товарах, які є важливою складовою раціону багатьох українських сімей, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня ціна на популярний йогурт «Активіа Класичний 1,5%» об'ємом 290 мл станом на 1 липня 2025 року становить 37,49 грн, що на 2 гривні більше, ніж на початку червня (36,49). У магазинах мережі Novus цей йогурт продається саме за цією ціною.

Ціни на молоко також демонструють тенденцію до зростання. Молоко «Яготинське» жирністю 2,6% у пляшці 900 мл коштує в середньому 56,79 грн, що на 2,14 дорожче, ніж на початку червня (54,65). Вартість у різних супермаркетах коливається: від 46,90 грн в Auchan до 64,50 у Megamarket. У Metro і Novus ціна становить близько 56-58 гривень.

Не менш помітне здорожчання спостерігається й у сегменті вершків. Вершки «Простонаше» 10% жирності, фасовані по 200 мл, в середньому продаються за 35,40 грн, що на 2,13 більше, ніж на початку червня. У різних магазинах розцінки коливаються від 33,79 у Novus до 38,40 у Megamarket.

Окрім великих мереж, у місцевих маркетах Дніпропетровської області також зафіксовані високі розцінки на молочні продукти. Зокрема, у супермаркеті Dmart йогурт «На Здоров’я Greece 10%» (280 г) продається по 49,90 гривень за штуку. Стерилізоване молоко «Злагода Домашнє» 3,2% об’ємом 2 літри коштує від 109 гривень до 134,90. Вершки «Ферма» ультрапастеризовані 33% жирності (500 г) — 149 за упаковку.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області пов’язують із зростанням вартості сировини, енергоресурсів, а також логістичних витрат.

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