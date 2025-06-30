Місцеві мають готувати до низки обмежень через графік відключення газу на липень у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на липень у Дніпропетровській області вже затверджено, і він охоплює як міські райони, так і приватний сектор, повідомляє Politeka.

Основна причина таких обмежень полягає у тому, що ʼ велика заборгованість і необхідність профілактичних робіт, які комунальники більше не можуть відкладати.

За офіційними повідомленнями КП «Дніпрогаз», графік відключення газу на липень у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення постачання в низці об’єктів.

Насамперед це стосується будинків, де накопичені значні борги. Найбільше постраждає центр міста, зокрема проспект Поля та Січеславська Набережна. У списку фігурують конкретні адреси, мешканці яких давно не сплачували за блакитне паливо.

Графік відключення газу на липень у Дніпропетровській області зачепить також район Амур-Нижньодніпровський. Тут у приватному секторі ситуація не краща. На вулицях Конотопській, Бахчисарайській, Інгульській та Придніпровській борги перевищили 460 тисяч гривень.

Це змусило підприємство почати підготовку до припинення постачання для абонентів, які не реагують на попередження.

У КП «Дніпрогаз» наголошують, що всі мешканці або голови ЖБК і ОСББ можуть уникнути незручностей, якщо до початку місяця погасять борги або укладуть договір реструктуризації.

В іншому випадку з 1 числа доступ до блакитного палива може бути призупинено. Поновлення відбуватиметься лише після повної оплати та компенсації витрат за технічне підключення.

Комунальники звертаються до мешканців із проханням поставитися до ситуації з розумінням. Обмеження стосуються тих, хто роками уникає оплати. Водночас соціально вразливі групи населення можуть звернутися до ЦНАП або органів соцзахисту для оформлення допомоги.

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