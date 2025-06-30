Местные должны готовить к ряду ограничений из-за графика отключения газа на июль в Днепропетровской области.

График отключения газа на июль в Днепропетровской области уже утвержден, и охватывает как городские районы, так и частный сектор, сообщает Politeka.

Основная причина таких ограничений состоит в том, что большая задолженность и необходимость профилактических работ, которые коммунальщики больше не могут откладывать.

По официальным сообщениям КП "Днепрогаз", график отключения газа на июль в Днепропетровской области предусматривает временное прекращение поставок в ряде объектов.

В первую очередь это касается домов, где накоплены значительные долги. Больше всего пострадает центр города, в частности, проспект Поля и Сичеславская Набережная. В списке фигурируют конкретные адреса, жители которых давно не платили за голубое топливо.

График отключения газа на июль в Днепропетровской области коснется также района Амур-Нижнеднепровский. Здесь в частном секторе ситуация не лучше. На улицах Конотопской, Бахчисарайской, Ингульской и Приднепровской долги превысили 460 тысяч гривен.

Это заставило предприятие начать подготовку к прекращению поставок для абонентов, не реагирующих на предупреждение.

В КП «Днепрогаз» отмечают, что все жители или председатели ЖСК и ОСМД могут избежать неудобств, если до начала месяца погасят долги или заключат договор реструктуризации.

В противном случае из 1 числа доступ к голубому топливу может быть приостановлен. Обновление происходит только после полной оплаты и компенсации затрат на техническое подключение.

Коммунальщики обращаются к жителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием. Ограничения касаются тех, кто годами избегает оплаты. В то же время социально уязвимые группы населения могут обратиться в ЦНАП или органы соцзащиты для оформления помощи.

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