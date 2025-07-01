Подорожание продуктов в Днепропетровской области связывается с ростом стоимости сырья, энергоресурсов, а также логистических затрат.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо и на молочных товарах, являющихся важной составляющей рациона многих украинских семей, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя цена на популярный йогурт «Активиа Классический 1,5%» объемом 290 мл на 1 июля 2025 года составляет 37,49 грн, что на 2 гривны больше, чем в начале июня (36,49). В магазинах сети Novus этот йогурт продается именно по этой цене.

Цены на молоко также показывают тенденцию к росту. Молоко «Яготинское» жирностью 2,6% в бутылке 900 мл стоит в среднем 56,79 грн, что на 2,14 дороже, чем в начале июня (54,65). Стоимость в разных супермаркетах колеблется: от 46,90 грн у Auchan до 64,50 у Megamarket. У Metro и Novus цена составляет около 56-58 гривен.

Не менее заметное удорожание наблюдается и в сегменте сливок. Сливки «Простонаше» 10% жирности, фасованные по 200 мл, в среднем продаются за 35,40 грн, что на 2,13 больше, чем в начале июня. В разных магазинах расценки колеблются от 33,79 у Novus до 38,40 у Megamarket.

Кроме крупных сетей, в местных маркетах Днепропетровской области зафиксированы высокие расценки на молочные продукты. В частности, в супермаркете Dmart йогурт "На Здоровье Greece 10%" (280 г) продается по 49,90 гривен за штуку. Стерилизованное молоко «Согласие Домашнее» 3,2% объемом 2 литра стоит от 109 до 134,90 гривен. Сливки «Ферма» ультрапастеризованы 33% жирности (500 г) – 149 за упаковку.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области связывается с ростом стоимости сырья, энергоресурсов, а также логистических затрат.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.