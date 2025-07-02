Місцевим мешканцям варто знати, кого саме торкнеться подорожчання проїзду на Закарпатті, тому розповідаємо, що відомо з цього приводу.

Управління міського господарства Мукачівської міської ради офіційно повідомило про подорожчання проїзду на Закарпатті, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, відтепер поїздка на автобусному маршруті № 32 «м. Мукачево — с. Нове Давидково» коштуватиме більше.

Подорожчання проїзду на Закарпатті відчули пасажири цього маршруту вже з 28 травня 2025 року. Новий тариф становить 23 гривні за одного пасажира, тоді як раніше він був на рівні 18 гривень.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради, де розглянули актуальні питання тарифної політики у сфері транспорту.

Як пояснили в Управлінні міського господарства, підняття цін відбулося відповідно до чинного законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики. Важливо, що цей крок став відповіддю на звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106».

Підставою для зміни розцінок стали економічно обґрунтовані розрахунки та рекомендації спеціальної профільної комісії, яка детально проаналізувала всі фактори.

Насправді подорожчання проїзду на Закарпатті не є несподіванкою, адже ситуація з транспортом в регіоні та по всій Україні наразі залишається непростою. Зростання цін на паливо, збільшення витрат на обслуговування автобусів і зарплати працівникам — усі ці чинники тиснуть на перевізників, змушуючи їх коригувати вартість квитків.

І хоч для багатьох пасажирів ця новина стала не дуже приємною, у місцевій адміністрації наголошують, що рішення було прийнято з огляду на реальні економічні умови.

Отже цього літа місцеві мешканці вже змушені платити більшеґ. ніж раніше. Деякі нарікають, що якість перевезень зовсім не змінилася, а от вартість стабільно повзе вгору.

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