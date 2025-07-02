Местным жителям стоит знать, кого именно коснется подорожание проезда в Закарпатье, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета официально сообщило о подорожании проезда в Закарпатье , сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, теперь поездка на автобусном маршруте № 32 «г. Мукачево - с. Новое Давыдково будет стоить больше.

Подорожание проезда в Закарпатье почувствовали пассажиры этого маршрута уже с 28 мая 2025 года. Новый тариф составляет 23 гривны за одного пассажира, тогда как раньше он был на уровне 18 гривен.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета Мукачевского городского совета, где рассмотрели актуальные вопросы тарифной политики в сфере транспорта.

Как пояснили в Управлении городского хозяйства, повышение цен произошло в соответствии с действующим законодательством в сфере транспорта и государственной регуляторной политики. Важно, что этот шаг стал ответом на обращение перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106».

Основанием для изменения расценок стали экономически обоснованные расчеты и рекомендации специальной профильной комиссии, подробно проанализировавшей все факторы.

На самом деле, подорожание проезда на Закарпатье не является неожиданностью, ведь ситуация с транспортом в регионе и по всей Украине пока остается непростой. Рост цен на топливо, увеличение расходов на обслуживание автобусов и зарплаты работникам все эти факторы давят на перевозчиков, заставляя их корректировать стоимость билетов.

И хотя для многих пассажиров эта новость стала не очень приятной, в местной администрации подчеркивают, что решение было принято с учетом реальных экономических условий.

Так что этим летом местные жители уже вынуждены платить больше. чем раньше. Некоторые сетуют, что качество перевозок совсем не изменилось, а вот стоимость стабильно ползет вверх.

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