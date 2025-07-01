Така ситуація загострює проблему дефіциту продуктів у Дніпропетровській області, впливаючи на харчову безпеку регіону.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області призвів до суттєвого зростання цін на яблука, які вже втричі дорожчі за минулорічні показники, повідомляє Politeka.

Середня вартість цього звичного для українців фрукта сягнула 85,20 грн за кілограм, тоді як торік у червні вона становила 28,11 грн. Про це повідомляє "Hromadske" з посиланням на аналітиків аграрного ринку.

За словами експертів, основною причиною різкого подорожчання є майже повна відсутність місцевої продукції. На ринку переважають імпортні яблука, переважно з Польщі. Як зазначає Олександр Хорєв з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, Україна фактично залишилася без власних яблук через складнощі у розвитку галузі.

Аграрний експерт Іван Томич пояснює ситуацію старінням садів і скороченням площ під посадками яблунь. Через це виробництво впало, і тепер ціна на продукт порівнюється з бананами — традиційно дорожчим фруктом. Зараз банани коштують близько 74,15 грн за кілограм, що нижче за ціну на яблука, але вищe ніж торік (64,03 грн).

Попит на польські фрукти росте, але експерти застерігають, що якщо нинішня тенденція триватиме, вони остаточно стануть преміальним товаром, який буде недоступним для більшості споживачів.

Така ситуація загострює проблему дефіциту продуктів у Дніпропетровській області, впливаючи на харчову безпеку регіону. Водночас громадянам радять планувати покупки з урахуванням подорожчання і можливого обмеження асортименту.

До слова, нестача також торкнулася меду. Мова йде не про поодинокі випадки зменшення постачань, а про системну кризу в бджільництві, яка може кардинально змінити ситуацію на ринку вже цієї осені.

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