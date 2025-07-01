Такая ситуация усугубляет проблему дефицита продуктов в Днепропетровской области, влияя на пищевую безопасность региона.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области привел к существенному росту цен на яблоки, которые уже втрое дороже прошлогодних показателей, сообщает Politeka.

Средняя стоимость этого привычного для украинцев фрукта достигла 85,20 грн за килограмм, тогда как в июне прошлого года она составляла 28,11 грн. Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на аналитиков аграрного рынка.

По словам экспертов, основной причиной резкого удорожания является почти полное отсутствие местной продукции. На рынке преобладают импортные яблоки, преимущественно из Польши. Как отмечает Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine, Украина фактически осталась без собственных яблок из-за сложностей в развитии отрасли.

Аграрный эксперт Иван Томич объясняет ситуацию старением садов и сокращением площадей под посадками яблонь. Из-за этого производство упало, и теперь цена на продукт сравнивается с бананами — традиционно дорогим фруктом.

Спрос на польские фрукты растет, но эксперты предостерегают, что если нынешняя тенденция будет продолжаться, они будут окончательно премиальным товаром, который будет недоступным для большинства потребителей.

Такая ситуация усугубляет проблему дефицита продуктов в Днепропетровской области, влияя на пищевую безопасность региона. В то же время, гражданам советуют планировать покупки с учетом подорожания и возможного ограничения ассортимента.

К слову, недостаток также коснулся меда. Речь идет не об единичных случаях уменьшения поставок, а о системном кризисе в пчеловодстве, который может кардинально изменить ситуацию на рынке уже этой осенью.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Одессе: что пострадало больше всего из-за дождливой весны.

Также Politeka писала о пособии для пенсионеров в Одессе.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании продуктов в Одесской области: цены растут на крупу, рыбу и не только.