У Запоріжжі активно рухаються у напрямку впровадження нової системи оплати проїзду, тож розповідаємо, що зміниться.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі вже тестується, і перші результати обіцяють зручніші поїздки, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, нова система оплати проїзду у Запоріжжі працює через спеціальну муніципальну картку під назвою “Січ”. Вона з'явилася в обігу ще чотири місяці тому і вже проходить перевірку в реальних умовах.

Починали обережно, з невеликої аудиторії. Картку спочатку протестували серед студентів та пільговиків, щоби відшліфувати деталі. За цей час у місті видали майже чотири сотні студентських і ще майже сотню пільгових карток.

Обидва варіанти дають змогу безготівково розраховуватися у муніципальному транспорті. Таку практику мешканці вже встигли оцінити, адже вона спрощує пересування облцентром.

Та найцікавіше попереду. Нова система оплати проїзду у Запоріжжі переходить на новий етап. Уже зовсім скоро мешканці зможуть отримати універсальну “Січ Загальна”. За допомогою неї можна буде купувати місчні проїзні.

Для багатьох це стане зручним варіантом, особливо якщо транспортом доводиться користуватись щодня. Щоб видавати картки швидко й організовано, на базі комунального підприємства “Запоріжелектротранс” хочуть встановити спеціальні термінали.

Поповнювати “Січ” можна через мобільний додаток EasyPay. А в недалекому майбутньому планується ще один бонус — віртуальна картка, яка повністю дублює функціонал фізичної. Тому розрахуватися у громадському транспорті можна буде навіть тоді, якщо у вас із собою лише телефон.

До слова, наразі студенти та школярі мають пільги, які дозволяють витрачти менше на щоденні пересування облцентром.

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