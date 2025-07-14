В Запорожье активно двигаются в направлении внедрения новой системы оплаты проезда, поэтому рассказываем, что изменится.

Новая система оплаты проезда в Запорожье уже тестируется, и первые результаты обещают более удобные поездки, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, новая система оплаты проезда в Запорожье работает через специальную муниципальную карту под названием "Сич". Она появилась в обращении еще четыре месяца назад и уже проходит проверку в реальных условиях.

Начинали осторожно, с небольшой аудитории. Карта сначала протестировали среди студентов и льготников, чтобы отшлифовать детали. За это время в городе издали почти четыреста студенческих и еще почти сотню льготных карт.

Оба варианта позволяют безналично рассчитываться в муниципальном транспорте. Такую практику жители уже успели оценить, ведь она упрощает передвижение по облцентру.

Но самое интересное впереди. Новая система оплаты проезда в Запорожье переходит на новый этап. Уже совсем скоро жители смогут получить универсальную "Сич Общая". Посредством нее можно будет покупать местные проездные.

Для многих это станет удобным вариантом, особенно если транспортом приходится пользоваться каждый день. Чтобы выдавать карточки быстро и организованно, на базе коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" хотят установить специальные терминалы.

Пополнять Сич можно через мобильное приложение EasyPay. А в скором будущем планируется еще один бонус — виртуальная карточка, которая полностью дублирует физическую функционал. Поэтому рассчитаться в общественном транспорте можно будет, даже если у вас с собой только телефон.

К слову, студенты и школьники имеют льготы, которые позволяют тратить меньше на ежедневные передвижения по облцентру.

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