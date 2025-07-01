Такі надбавки допенсії у 2025 році є важливою соціальною підтримкою для пенсіонерів Харківщини, особливо у період зростання вартості життя.

Надбавка до пенсії 2025 року передбачена для певних категорій пенсіонерів Харківщини, проте не всі мають на неї право, повідомляє Politeka.

Основною категорією, яка може розраховувати на надбавку, є пенсіонери, яким виповнилося 75 років. Для них передбачена щомісячна компенсаційна доплата до 456 гривень.

Водночас люди віком від 70 до 74 років вже отримують надбавку у розмірі до 300 гривень, тому реальна сума збільшення після досягнення 75-річчя становить 156 гривень. Важливо, що надбавка нараховується лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Ще одна важлива категорія — самотні особи поважного віку. Для них передбачена спеціальна допомога за умови виконання трьох вимог: досягнення 80 років, наявність статусу самотньої особи (відсутність працездатних родичів, які зобов’язані утримувати), а також підтвердження потреби в постійному догляді лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).

Розмір цієї надбавки становить 40% прожиткового мінімуму, що наразі дорівнює 944,40 грн.

Звертаємо увагу, що така форма підтримки доступна лише пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Для уточнення деталей та підтвердження права на надбавку рекомендується звернутися до Пенсійного фонду.