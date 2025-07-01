Такие надбавки допенсии в 2025 году являются важной социальной поддержкой для пенсионеров Харьковщины, особенно в период роста стоимости жизни.

Надбавка к пенсии в 2025 году предусмотрена для определенных категорий пенсионеров Харьковщины, однако не все имеют право на нее, сообщает Politeka.

Основной категорией, которая может рассчитывать на прибавку, есть пенсионеры, которым исполнилось 75 лет. Для них предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата до 456 гривен.

В то же время люди от 70 до 74 лет уже получают надбавку в размере до 300 гривен, поэтому реальная сумма увеличения после достижения 75-летия составляет 156 гривен. Важно, что прибавка начисляется только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10340 гривен.

Еще одна важная категория – одинокие лица почтенного возраста. Для них предусмотрена специальная помощь при условии выполнения трех требований: достижение 80 лет, наличие статуса одинокого лица (отсутствие трудоспособных родственников, которые обязаны содержать), а также подтверждение потребности в постоянном уходе врачебно-консультативной комиссией (ЛКК).

Размер этой надбавки составляет 40% прожиточного минимума, что равняется 944,40 грн.

Обращаем внимание, что такая форма поддержки доступна только пенсионерам, получающим пенсионные выплаты в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и других лиц».

Для уточнения деталей и подтверждения права на прибавку рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд.