Місцеві мешканці повинні бути готові до впровадження нової системи оплати за проїзд у Кропивницькому, тому розповідаємо деталі.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому може запрацювати вже у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Міська влада разом із приватною компанією презентувала мешканцям можливу модель електронного квитка, яка дозволить користуватися карткою або телефоном для його купівлі.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому стала частиною амбітної стратегії міста до 2030 року. Згідно з планом, вона охоплює перехід громадського транспорту на сучасну модель обліку пасажирів.

Секретар міської ради Олег Колюка підкреслив, що облцентр прагне не просто зробити пересування містом зручнішим. Ідеться про контроль і аналіз пасажиропотоку, у тому числі пільгового.

Інвестором проєкту може стати компанія EasyPay. Вони готові вкласти до 20 мільйонів гривень у повне технічне оснащення. Це і валідатори, і транспортні картки, і відеоспостереження.

Досвід у компанії є — подібні рішення вже впроваджено у Рівному, Запоріжжі, Дрогобичі та ще кількох містах. Якщо проєкт реалізують, то нова система оплати проїзду у Кропивницькому охопить і тролейбуси, і автобуси, і маршрутки.

За словами начальника управління транспорту Віктора Житника, усі транспортні засоби мають бути обладнані валідаторами. Це буде обов’язковою умовою для всіх перевізників, інакше тариф для них переглядатися не буде. А це вже суттєвий стимул долучитися до змін.

Фінансове питання стоїть окремо. Сьогоднішній тариф у місті ледь покриває витрати на перевезення. При цьому комунальне підприємство залишається збитковим — за минулий рік його втрати сягнули 47 мільйонів гривень.

Окремо в облцентрі планують запровадити «картку містянина». Для пільгових категорій вона буде безоплатною, інші пасажири зможуть придбати її за орієнтовною вартістю у 60 гривень.

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