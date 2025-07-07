Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадять з 30 червня по 15 липня на кількох міських вулицях у зв’язку з проведенням ремонтних робіт та культурного заходу, передає Politeka.

Про це пресслужбі Чернівецької міської ради.

Зокрема, частково буде обмежено проїзд на вул. Руській — від будинку №203 до №289-В, а також на вул. Михайла Винниченка — від будинку №1 до №92. На цих ділянках заплановано поточний ремонт дорожнього покриття. Аналогічні зміни очікуються і на вулиці Хотинській, де також проводитимуть відновлювальні роботи.

Окрім ремонтів, 5 липня з 10:00 до 22:30 повністю перекриють ділянку Театральної площі — від вул. С. Бандери, 4 до Театральної площі, 2. Причиною обмеження руху транспорту в Чернівцях стане проведення культурно-розважального заходу, який триватиме протягом усього дня. Водіїв та жителів міста закликають врахувати ці обмеження при плануванні своїх поїздок.

Міська влада просить з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із роботами, спрямованими на покращення інфраструктури та розвиток культурного життя міста.

До слова, місто уже зачепили заборони щодо пересування.Тож усім, хто щодня за кермом, варто бути уважними. Перш за все перекрили вулицю Запорізьку. Ділянка від будинку №4 і до Сторожинецької буде повністю закрита для транспорту впродовж місяця. Початок робіт припав на 25 червня, завершення планується на 25 липня.

Тут триває оновлення вулично-дорожньої інфраструктури. Це повноцінний ремонт, який зачіпає усе дорожнє полотно. На вулиці Марка Черемшини ситуація дещо інша. Тут обмеження руху в Чернівцях будуть частковими, хоча триватимуть стільки ж.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни