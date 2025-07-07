Причиной ограничения движения транспорта в Черновцах станет проведение культурно-развлекательного мероприятия, которое продлится в течение всего дня.

Ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено с 30 июня по 15 июля на нескольких городских улицах в связи с проведением ремонтных работ и культурного мероприятия, передает Politeka.

Об этом пресс-службе Черновицкого городского совета.

В частности, частично будет ограничен проезд по ул. Русской – от дома №203 до №289-В, а также на ул. Михаила Винниченко – от дома №1 до №92. На этих участках запланирован ремонт дорожного покрытия. Аналогичные изменения ожидаются и на улице Хотинской, где будут также проводить восстановительные работы.

Кроме ремонтов, 5 июля с 10:00 до 22:30 полностью перекроют участок Театральной площади от ул. С. Бандеры, 4 до Театральной площади, 2. Причиной ограничения движения транспорта в Черновцах станет проведение культурно-развлекательного мероприятия, которое продлится в течение всего дня. Водители и жители города призывают учесть эти ограничения при планировании своих поездок.

Городские власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с работами, направленными на улучшение инфраструктуры и развитие культурной жизни города.

К слову, город уже затронули запреты на передвижение. Поэтому всем, кто ежедневно за рулем, стоит быть внимательными. Прежде всего, перекрыли улицу Запорожскую. Участок от дома №4 и до Сторожинецкого будет полностью закрыт для транспорта в течение месяца. Начало работ пришлось на 25 июня, завершение планируется на 25 июля.

Здесь идет обновление улично-дорожной инфраструктуры. Это полноценный ремонт, затрагивающий все дорожное полотно. На улице Марка Черемшины ситуация несколько иная. Здесь ограничения движения в Черновцах будут частичными, хотя продлятся столько же.

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