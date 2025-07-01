Новий графік транспорту в Запоріжжі діятиме лише під час виконання ремонтних робіт, після чого рух тролейбусів повернеться до звичайного режиму.

Новий графік транспорту в Запоріжжі впроваджено у зв’язку з аварійними роботами в центрі міста, повідомляє Politeka.

Вже 1 липня на мешканців та гостей обласного центру чекають тимчасові зміни у роботі тролейбусних маршрутів. Про це повідомили на офіційній сторінці КП "Запоріжелектротранс".

Зокрема, з 10:00 до 12:00 буде призупинено рух тролейбусів №3, 8 та 14. Причиною став невідкладний ремонт на ділянці проспекту Соборного — між площею Університетською та вулицею Дніпровською. Там спеціалісти замінюватимуть аварійні опори контактної мережі. Роботи проводитимуть одразу в обох напрямках руху, тож автомобілі не зможуть курсувати через цю частину міста.

Щоб уникнути транспортного колапсу та забезпечити мінімальну зручність для пасажирів, буде введений тимчасовий маршрут — тролейбуси курсуватимуть між зупинками «Набережна» та «Сєдова». У підприємстві зазначають, що ці заходи — винятково з міркувань безпеки і просять вибачення за можливі незручності.

Мешканців закликають заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням оновленого розкладу. Також рекомендують бути уважними на зупинках громадського транспорту, адже можливі скупчення людей. Новий графік транспорту в Запоріжжі діятиме лише під час виконання ремонтних робіт, після чого рух тролейбусів повернеться до звичайного режиму.

До слова, у місті також запровадили нову систему оплати.

Так, тут з'явилася муніципальна транспортна картка з назвою «Січ». Її розробили спеціально для безконтактного розрахунку в комунальному транспорті. І хоча наразі вона доступна не всім, планується, що вже зовсім скоро така можливість буде у кожного мешканця облцентру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни