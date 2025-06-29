Місцеві мешканці вже можуть спостерігати поступове введення нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі, тож розповідаємо детальніше.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі поступово входить у повсякденне життя містян і вже працює в тестовому режимі, повідомляє Politeka.

У міській раді обіцяють, що це лише початок, і з часом це стане звичною справою для кожного пасажира. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже діє, щоправда поки що обмежено.

Так, у місті з'явилася муніципальна транспортна картка з назвою «Січ». Її розробили спеціально для безконтактного розрахунку в комунальному транспорті. І хоча наразі вона доступна не всім, планується, що вже зовсім скоро така можливість буде у кожного мешканця облцентру.

«Січ» наразі використовують здебільшого пільгові категорії громадян та студенти. Станом на зараз видано вже близько пів тисячі таких карток. Серед них 377 — це студентські, ще 98 — пільгові.

Такий інстумент дозволяє сплачувати за поїздки безконтактно. У міськраді пояснюють, що нова система оплати за проїзд у Запоріжжі дасть змогу не лише брати разові поїздки, а й користуватися абонементами. Можна буде придбати місячний проїзний і просто прикладати картку до валідатора під час кожної поїздки.

Така схема, кажуть чиновники, суттєво зменшить кількість готівки в транспорті та зробить процес значно швидшим і зручнішим. А ще, дозволить владі відслідковувати пасажиропотік, щоб корегувати роботу громадського транспорту під потреби пасажирів.

Окремий крок у цьому напрямку — створення стаціонарних пунктів видачі карток. Перші з них планують відкрити на базі комунального підприємства "Запоріжелектротранс".

До слова, зараз поповнити «Січ» можна через мобільний додаток EasyPay. А незабаром у містян з'явиться можливість користуватись віртуальною карткою зі смартфона.

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