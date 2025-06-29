Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі поступово входить у повсякденне життя містян і вже працює в тестовому режимі, повідомляє Politeka.
У міській раді обіцяють, що це лише початок, і з часом це стане звичною справою для кожного пасажира. Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі вже діє, щоправда поки що обмежено.
Так, у місті з'явилася муніципальна транспортна картка з назвою «Січ». Її розробили спеціально для безконтактного розрахунку в комунальному транспорті. І хоча наразі вона доступна не всім, планується, що вже зовсім скоро така можливість буде у кожного мешканця облцентру.
«Січ» наразі використовують здебільшого пільгові категорії громадян та студенти. Станом на зараз видано вже близько пів тисячі таких карток. Серед них 377 — це студентські, ще 98 — пільгові.
Такий інстумент дозволяє сплачувати за поїздки безконтактно. У міськраді пояснюють, що нова система оплати за проїзд у Запоріжжі дасть змогу не лише брати разові поїздки, а й користуватися абонементами. Можна буде придбати місячний проїзний і просто прикладати картку до валідатора під час кожної поїздки.
Така схема, кажуть чиновники, суттєво зменшить кількість готівки в транспорті та зробить процес значно швидшим і зручнішим. А ще, дозволить владі відслідковувати пасажиропотік, щоб корегувати роботу громадського транспорту під потреби пасажирів.
Окремий крок у цьому напрямку — створення стаціонарних пунктів видачі карток. Перші з них планують відкрити на базі комунального підприємства "Запоріжелектротранс".
До слова, зараз поповнити «Січ» можна через мобільний додаток EasyPay. А незабаром у містян з'явиться можливість користуватись віртуальною карткою зі смартфона.
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