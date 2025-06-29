Местные жители уже могут наблюдать постепенное введение новой системы оплаты за проезд в Запорожье, так что рассказываем подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье постепенно входит в повседневную жизнь горожан и уже работает в тестовом режиме, сообщает Politeka.

В городском совете обещают, что это только начало, и со временем это станет обычным делом для каждого пассажира. Новая система оплаты за проезд в Запорожье уже действует, правда пока ограничена.

Так, в городе появилась муниципальная транспортная карточка под названием «Сечь». Ее разработали специально для бесконтактного расчета в коммунальном транспорте. И хотя она доступна не всем, планируется, что уже совсем скоро такая возможность будет у каждого жителя облцентра.

«Сечь» используют преимущественно льготные категории граждан и студенты. На сегодня выдано уже около полутысячи таких карт. Среди них 377 – это студенческие, еще 98 – льготные.

Такой инструмент позволяет платить за поездки бесконтактно. В горсовете объясняют, что новая система оплаты за проезд в Запорожье позволит не только брать разовые поездки, но и воспользоваться абонементами. Можно будет приобрести месячный проездной и просто прикладывать карту к валидатору во время каждой поездки.

Такая схема, говорят чиновники, существенно уменьшит количество наличных денег в транспорте и сделает процесс более быстрым и удобным. А еще позволит властям отслеживать пассажиропоток, чтобы корректировать работу общественного транспорта под нужды пассажиров.

Отдельный шаг в этом направлении – создание стационарных пунктов выдачи карт. Первые из них планируют открыть на базе коммунального предприятия "Запорожэлектротранс".

К слову, сейчас пополнить «Сечь» можно через мобильное приложение EasyPay. А вскоре у горожан появится возможность пользоваться виртуальной картой со смартфона.

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