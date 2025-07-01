Новый график транспорта в Запорожье будет действовать только при выполнении ремонтных работ, после чего движение троллейбусов вернется в обычный режим.

Новый график транспорта в Запорожье введен в связи с аварийными работами в центре города, сообщает Politeka.

Уже 1 июля жителей и гостей областного центра ждут временные изменения в работе троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили на официальной странице КП "Запорожэлектротранс".

В частности, с 10:00 до 12:00 будет приостановлено движение троллейбусов №3, 8 и 14. Причиной стал неотложный ремонт на участке проспекта Соборного между площадью Университетской и улицей Днепровской. Там специалисты будут заменять аварийные сопротивления контактной сети. Работы будут проводить сразу в обоих направлениях движения, поэтому автомобили не смогут курсировать через эту часть города.

Чтобы избежать транспортного коллапса и обеспечить минимальное удобство для пассажиров, будет введен временный маршрут — троллейбусы будут курсировать между остановками «Набережная» и «Седовая». В предприятии отмечают, что эти меры исключительно из соображений безопасности и просят прощения за возможные неудобства.

Жителей призывают заранее планировать свои поездки с учетом обновленного расписания. Также рекомендуют быть внимательными на остановках общественного транспорта, ведь возможны скопления людей. Новый график транспорта в Запорожье будет действовать только при выполнении ремонтных работ, после чего движение троллейбусов вернется в обычный режим.

К слову, в городе также была введена новая система оплаты.

Так, здесь появилась муниципальная транспортная карточка под названием «Сечь». Ее разработали специально для бесконтактного расчета в коммунальном транспорте.

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