Місцевим мешканцям оприлюднили новий графік поїздів у Хмельницькій області, тому розповідаємо про всі оновлення.

Новий графік поїздів у Хмельницькій області повертає на рейки рейс зі сполученням з Підволочиська до нашого облцентру, повідомляє Pоliteka.

Таке рішення ухвалили після численних звернень громадян, які просили відновити зручне приміське сполучення.

Як повідомили у Чорноострівській громаді, посилаючись на офіційну інформацію від філії «Приміська пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», новий графік поїздів у Хмельницькій області вже запроваджено, і тепер пасажирський склад щодня обслуговує пасажирів за звичним маршрутом.

Це означає, що маршрут з Підволочиська до облцентру знову працює повноцінно, хоча й не без деяких змін у розкладі. Із Підволочиська він відправлявся об 11:30 і прибував до кінцевої о 12:12.

Щоправда, починаючи з 27 червня, прибуття до обласного центру буде трохи пізніше – о 12:24. У зворотному напрямку, пасажири вирушають о 16:15, а до кінцевої прибувають о 17:58.

Втім, не всі пасажирські склади повернулися на рейки. Через стабільно низький пасажиропотік скасовано два рейси – №6366 та №6365. Як пояснили у громаді, це рішення вимушене, бо ці маршрути не виправдовували витрати, і поки що немає підстав їх відновлювати.

Новий графік поїздів у Хмельницькій області є компромісом між потребами людей та реаліями перевізника. Приміські маршрути нерідко стикаються з проблемами через зменшення кількості людей, які ними пересуваються, особливо у будні.

Варто наголосити, що розклад може змінюватися, тому любителям їздити залізницею радять уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті "Укрзалізниці" або безпосередньо на вокзалах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни