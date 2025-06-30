Новый график поездов в Хмельницкой области возвращает на рельсы рейс с сообщением из Подволочиска в наш облцентр, сообщает Pоliteka.

Такое решение было принято после многочисленных обращений граждан, которые просили восстановить удобное пригородное сообщение.

Как сообщили в Черноостровской общине, ссылаясь на официальную информацию от филиала «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзализныця», новый график поездов в Хмельницкой области уже введен, и теперь пассажирский состав ежедневно обслуживает пассажиров по привычному маршруту.

Это значит, что маршрут с Подволочиска к облцентру снова работает полноценно, хотя и не без изменений в расписании. Из Подволочиска он отправлялся в 11:30 и прибывал в конечный в 12:12.

Правда, начиная с 27 июня, прибытие в областной центр будет чуть позже – в 12.24. В обратном направлении пассажиры отправляются в 16:15, а в конечную прибывают в 17:58.

Впрочем, не все пассажирские составы вернулись на рельсы. Из-за стабильно низкого пассажиропотока отменены два рейса – №6366 и №6365. Как объяснили в общине, это решение вынуждено, потому что эти маршруты не оправдывали расходы, и пока нет оснований их восстанавливать.

Новый график поездов в Хмельницкой области является компромиссом между потребностями людей и реалиями перевозчика. Пригородные маршруты нередко сталкиваются с проблемами из-за уменьшения количества передвигающихся людей, особенно в будни.

Следует отметить, что расписание может меняться, поэтому любителям ездить по железной дороге советуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте "Укрзализныци" или непосредственно на вокзалах.

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