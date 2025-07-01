Субсидія в Чернівцях стала причиною судового спору між чоловіком і Пенсійним фондом України, повідомляє Politeka.

Чоловік або хтось із членів його домогосподарства придбав автомобіль вартістю понад 50 тисяч гривень, але повідомив уповноважений орган із затримкою. Через це Пенсійний Фонд України вимагав повернути надміру виплачену субсидію у сумі 10 738 гривень за період з липня 2022 року по квітень 2023 року. Така інформація зазначена у рішенні Першотравневого районного суду Чернівців від 27 березня 2025 року.

Українець звернувся по допомогу у 2015 році, зазначивши у декларації склад домогосподарства з п’яти осіб. При розрахунку підтримки враховувалися доходи двох членів сім’ї.

Однак, як встановило Головне управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області, 3 червня 2022 року чоловік здійснив покупку транспортного засобу, але повідомив про це уповноважений орган лише 7 липня 2022 року, що є порушенням вимоги про інформування протягом 30 днів.

ПФУ офіційно повідомив чоловіка про наявність переплати за субсидією листом від 1 травня 2024 року, однак добровільне повернення коштів не відбулося. Судовий орган вирішив частково задовольнити позов, постановивши стягнути з чоловіка на користь Пенсійного фонду 308 гривень – суму надміру виплачених коштів за період з 1 липня 2022 року по 1 серпня того ж самого року.