Субсидия в Черновцах стала причиной судебного спора между супругом и Пенсионным фондом Украины, сообщает Politeka.

Мужчина или кто-либо из членов его домохозяйства приобрел автомобиль стоимостью более 50 тысяч гривен, но сообщил уполномоченный орган с задержкой. Поэтому Пенсионный Фонд Украины требовал вернуть излишне выплаченную субсидию в сумме 10 738 гривен за период с июля 2022 года по апрель 2023 года. Такая информация отмечена в решении Первомайского районного суда Черновцов от 27 марта 2025 года.

Украинец обратился за помощью в 2015 году, отметив в декларации состав домохозяйства из пяти человек. При расчете поддержки учитывались доходы двух членов его семьи.

Однако, как установило Главное управление Пенсионного фонда в Черновицкой области, 3 июня 2022 мужчина совершил покупку транспортного средства, но сообщил об этом уполномоченный орган только 7 июля 2022, что является нарушением требования об информировании в течение тридцати дней.

ПФУ официально сообщил этого мужчину о наличии переплаты по субсидии письмом от 1 мая 2024 года, однако добровольный возврат полученных средств не состоялся. Судебный орган решил частично удовлетворить иск, постановив взыскать с мужчины в пользу Пенсионного фонда 308 гривен – сумму излишне выплаченных средств за период с 1 июля 2022 года по 1 августа того же года.