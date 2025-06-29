Отже, обмеження руху транспорту в Чернігівській області мають тимчасовий характер і спрямовані на запобігання передчасному зносу автошляхів у спекотний сезон.

Обмеження руху транспорту в Чернігівській області почнуть діяти з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

На дорогах загального користування державного значення тимчасово заборонять рух великовантажного транспорту вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Таке рішення ухвалено з метою збереження дорожнього покриття в умовах літньої спеки, коли температура повітря перевищує +28°C. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Чернігівщині.

Обмеження діятимуть у денний час — із 10:00 до 22:00 — на таких автошляхах державного значення:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, включаючи південний і північний під’їзди до Чернігова;

М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ;

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка;

Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем’яч;

Н-28 /Н-27/ — Городня – КПП "Сеньківка";

Р-56 Чернігів – Пакуль – КПП "Славутич" – Чорнобиль, а також під’їзд до Славутича;

Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин, включно з під’їздом до Ніжина.

Водночас обмеження не поширюються на транспорт, що перевозить небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також на перевезення, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, доставкою військових вантажів, товарів подвійного призначення та майна для потреб оборони.

Отже, обмеження руху транспорту в Чернігівській області мають тимчасовий характер і спрямовані на запобігання передчасному зносу автошляхів у спекотний сезон.

Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками та заздалегідь планувати маршрути з урахуванням нових правил.

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