Следовательно, ограничения движения транспорта в Черниговской области носят временный характер и направлены на предотвращение преждевременного износа дорог в жаркий сезон.

Ограничения движения транспорта в Черниговской области начнут действовать с 1 июля 2025 г., сообщает Politeka.

На дорогах общего пользования государственного значения временно запретят движение большегрузного транспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Такое решение принято с целью сохранения дорожного покрытия в условиях летнего зноя, когда температура воздуха превышает +28°C. Об этом сообщила служба восстановления и развития инфраструктуры на Черниговщине.

Ограничения будут действовать в дневное время - с 10:00 до 22:00 - на таких дорогах государственного значения:

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, включая южный и северный подъезды к Чернигову;

М-02 Копти – Глухов – Бачевск;

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка;

Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч;

Н-28 /Н-27/ - Огородная - КПП "Сеньковка";

Р-56 Чернигов – Пакуль – КПП "Славутич" – Чернобыль, а также подъезд к Славутичу;

Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин, включая подъезд к Нежину.

В то же время, ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также на перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, доставкой военных грузов, товаров двойного назначения и имущества для нужд обороны.

Следовательно, ограничения движения транспорта в Черниговской области носят временный характер и направлены на предотвращение преждевременного износа дорог в жаркий сезон.

Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и планировать маршруты с учетом новых правил.

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