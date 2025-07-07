Пенсія в Полтаві стала причиною судового розгляду, у якому вдова зобов’язана повернути Пенсійному фонду України (ПФУ) переплату в сумі 61 339 гривень, повідомляє Politeka.

Жінка без належного дозволу користувалась банківською карткою померлого чоловіка, що спричинило незаконне отримання коштів. Про це йдеться у рішенні Пирятинського районного суду Полтавської області, опублікованому 6 червня 2025 року.

Чоловік, який отримував пенсію через ПриватБанк, помер 27 червня 2024 року, проте інформація про це надійшла до Пенсійного фонду лише у липні 2024-го. За цей час, з 1 червня 2023 по 30 червня 2024 року, на його картковий рахунок було перераховано 64 814 грн.

Після звернення Пенсійного фонду України банк повернув лише 3 474 гривні із наявного залишку. Решта переплати у розмірі 61 339 гривень залишилася невідшкодованою.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом незаконного заволодіння коштами. В ході перевірки з’ясувалося, що карткою померлого користувалася його дружина. Однак суд визнав відсутність кримінальних ознак у її діях, адже чоловік перебував у російському полоні з квітня 2022 року, і жінка не знала про його смерть.

Водночас, суд постановив, що пенсія в Полтаві, отримана цією вдовою без законних підстав, підлягає поверненню відповідно до статті 1213 Цивільного кодексу України. Користування карткою без дозволу банку та ПФУ свідчить про недобросовісність відповідачки. Суд задовольнив позов Пенсійного фонду і зобов’язав жінку повернути 61 339 гривень надмірно отриманих коштів.

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