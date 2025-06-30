Прогноз погоди на липень у Полтаві вказує на спекотний місяць, тому слід ретельно підготуватися до сюрпризів.

Прогноз погоди на липень у Полтаві свідчить про встановлення по-літньому спекотних та відносно сухих умов, повідомляє Politeka.

Згідно з поточними даними синоптиків, температура повітря впродовж усього місяця поступово зростатиме, а опадів буде небагато, що характерно для середини літа на Полтавщині.

Початок буде помірно теплим: 1–3 числа вдень очікується +22…+24°C, вночі — до +14°C. Однак уже з 4 числа розпочнеться стабільне підвищення температури — стовпчики термометрів зростатимуть до +30…+31°C удень і +16…+19°C уночі.

Найспекотнішим, за попередніми розрахунками, буде період з 5 по 15 число. Температури вдень триматимуться на рівні +28…+31°C, що вище за кліматичну норму. Уночі в цей період буде теж доволі тепло — не нижче +18…+20°C.

Незважаючи на характерну для липня грозову активність, значних опадів синоптики поки що не прогнозують. Більшість днів у місяці будуть сонячними, із незначною хмарністю та короткочасними дощами, переважно в другій половині дня.

Друга половина місяця не принесе відчутного полегшення — температурні показники залишатимуться на рівні +27…+29°C удень. Лише подекуди можливе тимчасове зниження температури до +25…+26°C, що супроводжуватиметься локальними зливами.

Отже, прогноз погоди на липень у Полтаві вказує на спекотний та малодощовий місяць. Мешканцям міста варто подбати про захист від перегріву, не забувати про водний баланс та уникати перебування під відкритим сонцем у години пікової спеки. Також варто заздалегідь подбати про відпочинок та роботу на відкритому повітрі.

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