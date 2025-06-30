Прогноз погоды на июль в Полтаве указывает на жаркий месяц, поэтому следует тщательно подготовиться к сюрпризам.

Прогноз погоды на июль в Полтаве свидетельствует об установлении по-летнему жарких и относительно сухих условий, сообщает Politeka.

Согласно текущим данным синоптиков , температура воздуха в течение всего месяца будет постепенно расти, а осадков будет немного, что характерно для середины лета на Полтавщине.

Начало будет умеренно теплым: 1–3 числа днем ​​ожидается +22…+24°C, ночью — до +14°C. Однако уже с 4 числа начнется стабильное повышение температуры – столбики термометров будут расти до +30…+31°C днем ​​и +16…+19°C ночью.

Самым жарким, по предварительным расчетам, будет период с 5 по 15 число. Температуры днем ​​будут держаться на уровне +28…+31°C, что выше климатической нормы. Ночью в этот период будет тоже достаточно тепло – не ниже +18…+20°C.

Несмотря на характерную для июля грозовую активность, значительные осадки синоптики пока не прогнозируют. Большинство дней в месяце будут солнечными, с небольшими облачностями и кратковременными дождями, преимущественно во второй половине дня.

Вторая половина месяца не принесет ощутимого облегчения – температурные показатели будут оставаться на уровне +27…+29°C днем. Лишь иногда возможно временное снижение температуры до +25…+26°C, что будет сопровождаться локальными ливнями.

Итак, прогноз погоды на июль в Полтаве указывает на жаркий месяц. Жителям города следует позаботиться о защите от перегрева, не забывать о водном балансе и избегать пребывания под открытым солнцем в часы пиковой жары. Также стоит заранее позаботиться об отдыхе и работе на открытом воздухе.

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