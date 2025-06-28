Гроші на догляд за пенсіонером у Полтаві виплачуються у вигляді щомісячної виплати, проте не всі українці можуть на нех розраховувати, повідомляє Politeka.net.

Така форма підтримки закріплена постановою Кабміну №859 й спрямована на полегшення фінансового навантаження на родини, які опікуються близькими людьми поважного віку.

Право на отримання грошей на догляд за пенсіонером у Полтаві мають громадяни, які:

  • перебувають у родинних стосунках із особою, яка потребує стороннього піклування;
  • мають офіційне медичне підтвердження необхідності постійної опіки;
  • проживають разом із підопічним та ведуть з ним спільне господарство.

Розмір грошей на догляд за пенсіонером у Полтаві розраховується індивідуально. Він визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом на 2025 рік (2 920 гривень) і середньомісячним доходом на одного члена родини. Таким чином, чим менший дохід сім’ї, тим більшою може бути компенсація за піклування.

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Як оформити компенсацію

Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Із собою потрібно мати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про доходи;
  • медичний висновок, який підтверджує необхідність стороннього піклування.

Інші види допомоги для людей похилого віку

Окрім компенсації за догляд, в Україні передбачені додаткові соціальні виплати для літніх громадян.

Так, усі пенсіонери, яким виповнилося 80 років, автоматично отримують щомісячну доплату в розмірі 570 гривень. Це стосується тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Ще один вид допомоги — надбавка для самотніх осіб похилого віку, які потребують постійного нагляду. Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні це близько 944 гривень.

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