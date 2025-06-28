Розмір грошей на догляд за пенсіонером у Полтаві розраховується для українців індивідуально

Гроші на догляд за пенсіонером у Полтаві виплачуються у вигляді щомісячної виплати, проте не всі українці можуть на нех розраховувати, повідомляє Politeka.net.

Така форма підтримки закріплена постановою Кабміну №859 й спрямована на полегшення фінансового навантаження на родини, які опікуються близькими людьми поважного віку.

Право на отримання грошей на догляд за пенсіонером у Полтаві мають громадяни, які:

перебувають у родинних стосунках із особою, яка потребує стороннього піклування;

мають офіційне медичне підтвердження необхідності постійної опіки;

проживають разом із підопічним та ведуть з ним спільне господарство.

Розмір грошей на догляд за пенсіонером у Полтаві розраховується індивідуально. Він визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом на 2025 рік (2 920 гривень) і середньомісячним доходом на одного члена родини. Таким чином, чим менший дохід сім’ї, тим більшою може бути компенсація за піклування.

Як оформити компенсацію

Щоб отримати таку допомогу, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Із собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про доходи;

медичний висновок, який підтверджує необхідність стороннього піклування.

Інші види допомоги для людей похилого віку

Окрім компенсації за догляд, в Україні передбачені додаткові соціальні виплати для літніх громадян.

Так, усі пенсіонери, яким виповнилося 80 років, автоматично отримують щомісячну доплату в розмірі 570 гривень. Це стосується тих, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Ще один вид допомоги — надбавка для самотніх осіб похилого віку, які потребують постійного нагляду. Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. На сьогодні це близько 944 гривень.

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