Размер денег по уходу за пенсионером в Полтаве рассчитывается для украинцев индивидуально

Деньги по уходу за пенсионером в Полтаве выплачиваются в виде ежемесячной выплаты, однако не все украинцы могут на них рассчитывать, сообщает Politeka.net.

Такая форма поддержки закреплена постановлением Кабмина №859 и направлена ​​на облегчение финансовой нагрузки на семьи, которые занимаются близкими людьми преклонного возраста.

Право на получение денег на уход за пенсионером в Полтаве имеют граждане:

находятся в родстве с лицом, нуждающимся в постороннем попечении;

имеют официальное медицинское подтверждение необходимости постоянной опеки;

проживают вместе с подопечным и ведут с ним общее хозяйство.

Размер денег по уходу за пенсионером в Полтаве рассчитывается индивидуально. Он определяется как разница между установленным прожиточным минимумом на 2025 год (2920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи. Таким образом, чем меньше доход семьи, тем большей может быть компенсация за попечительство.

Как оформить компенсацию

Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. С собой нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

справку о доходах;

медицинское заключение, подтверждающее необходимость посторонней заботы.

Другие виды помощи для пожилых людей

Кроме компенсации за уход, в Украине предусмотрены дополнительные социальные выплаты для пожилых граждан.

Да, все пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, автоматически получают ежемесячную доплату в размере 570 гривен. Это касается тех, чья общая пенсия не превышает 10340 гривен.

Еще один вид помощи — надбавка для одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянном присмотре. Размер этой доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодняшний день это около 944 гривен.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.