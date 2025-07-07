Пенсия в Полтаве стала причиной судебного разбирательства, в котором вдова обязана вернуть Пенсионному фонду Украины (ПФУ) переплату в сумме 61 339 гривен, сообщает Politeka.

Женщина без должного разрешения пользовалась банковской картой умершего мужчины, что повлекло за собой незаконное получение средств. Об этом говорится в решении Пирятинского районного суда Полтавской области, опубликованном 6 июня 2025 года.

Мужчина, получавший пенсию через ПриватБанк, умер 27 июня 2024 года, однако информация об этом поступила в Пенсионный фонд только в июле 2024 года. За это время, с 1 июня 2023 года по 30 июня 2024 года, на его карточный счет было перечислено 64 814 грн.

После обращения Пенсионного фонда Украины банк вернул лишь 3474 гривны из наличного остатка. Остальные переплаты в размере 61 339 гривен остались невозмещенными.

Правоохранители начали расследование по факту незаконного завладения денежными средствами. В ходе проверки выяснилось, что картой умершего пользовалась его жена. Однако суд признал отсутствие криминальных признаков в ее действиях, ведь мужчина находился в плену с апреля 2022 года, и женщина не знала о его смерти.

В то же время суд постановил, что пенсия в Полтаве, полученная этой вдовой без законных оснований, подлежит возврату в соответствии со статьей 1213 Гражданского кодекса Украины. Пользование картой без разрешения банка и ПФУ свидетельствует о недобросовестности ответчицы. Суд удовлетворил иск Пенсионного фонда и обязал женщину вернуть 61 339 гривен излишне полученных средств.

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