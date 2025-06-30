У Вінницькій області з огляду на сезонне навантаження та технічні роботи на окремих ділянках створили новий графік поїздів.

Новий графік поїздів у Вінницькій області почав діяти з 27 червня і зачіпає рейси, що курсують із Жмеринки, Козятина, Вапнярки та низки інших населених пунктів, повідомляє Politeka.

У пресслужбі перевізника підтвердили, що зміни будуть запроваджуватися поетапно. Новий графік поїздів у Вінницькій області включає як ранкові, так і вечірні маршрути.

Йдеться про пасажирські склади, які пов'язують між собою великі й менші станції регіону. Наприклад, на рейсі Одеса- Вапнярка №6256 почне вирушати трохи ранішеґ. ніж зазвичай. Так само зсунулися часи відправлення для потягів Шепетівка-Козятин, Козятин-Жмеринка та Гречани-Жмеринка.

Навіть кількахвилинні зрушення можуть мати значення для пасажирів, які планують пересадки, тому звернути увагу на оновлення варто. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій та запізнень.

Також із 28 червня набули чинності зміни ще для кількох напрямків. І тут мова вже йде не лише про внутрішньообласні маршрути, а й про рейси у напрямку Одеси. Тобто оновлений розклад зачіпає й тих, хто прямує на південь країни, зокрема до моря.

Окрема деталь, на яку звертають увагу в "Укрзалізниці", стосується зупинок на станції Тартак. У зв’язку з ремонтними роботами деякі рейси тимчасово не зупинялися там у період з 27 по 30 червня. Проте надалі обмеження скасують.

Як зазначають у Південно-Західній залізниці, новий графік поїздів у Вінницькій області створений не просто для зручності, а й для ефективної організації руху у літній період.

Детальна інформація про всі зміни вже доступна на сайті Південно-Західної залізниці, а також у мобільному додатку та в касах вокзалів. Якщо ви плануєте поїздку найближчими днями, не забудьте перевірити актуальні часи відправлення.

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