В Винницкой области с учетом сезонной нагрузки и технических работ на отдельных участках создали новый график поездов.

Новый график поездов в Винницкой области начал действовать с 27 июня и затрагивает рейсы, курсирующие из Жмеринки, Казятина, Вапнярки и ряда других населенных пунктов, сообщает Politeka.

В пресс-службе перевозчика подтвердили, что изменения будут вводиться поэтапно. Новый график поездов Винницкой области включает как утренние, так и вечерние маршруты.

Речь идет о пассажирских составах, связывающих между собой большие и меньшие станции региона. Например, на рейсе Одесса-Известия №6256 начнет отправляться немного раньше. чем обычно. Так же сдвинулись времена отправления для составов Шепетовка-Казатин, Казатин-Жмеринка и Гречаны-Жмеринка.

Даже несколькоминутные сдвиги могут иметь значение для пассажиров, планирующих пересадки, поэтому обратить внимание на обновление стоит. Это поможет избежать неприятных ситуаций и опозданий.

Также с 28 июня вступили в силу изменения еще для нескольких направлений. И здесь речь уже идет не только о внутриобластных маршрутах, но и о рейсах в направлении Одессы. Все эти вопросы засчитываются и тих, когда речь идет о южных краях, мокром до моря.

Отдельная деталь, на которую обращают внимание в "Укрзализныце", касается остановок на станции Тартак. В связи с ремонтными работами некоторые рейсы временно не останавливались там в период с 27 по 30 июня. Однако в дальнейшем ограничения будут отменены.

Как отмечают в Юго-Западной железной дороге, новый график поездов Винницкой области создан не просто для удобства, но и для эффективной организации движения в летний период.

Подробная информация обо всех изменениях уже доступна на сайте Юго-Западной железной дороги, а также в мобильном приложении и кассах вокзалов. Если вы планируете поездку в ближайшие дни, не забудьте проверить актуальные времена отправления.

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