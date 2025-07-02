Підвищена пенсія у Сумській області з липня може бути надана частині пенсіонерів, що відповідають певним критеріям

Підвищена пенсія у Сумській області з липня може бути отримана частиною українців завдяки доплатам та надбавкам, повідомляє Politeka.net.

Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма, щоб підтримати пенсіонерів та людей з інвалідністю, продовжують до кінця липня додаткові виплати для них.

Підвищена пенсія у Сумській області з липня нраховуватиметься завдяки допомозі ООН. До кінця липня 2025 року в Україні триватиме програма грошової допомоги, що реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій громадян, які отримують соціальні виплати.

Проте існує ключова умова: особа не повинна отримувати допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа (ВПО), а також не мати діючих виплат від інших міжнародних гуманітарних організацій.

Сума додаткової допомоги визначається індивідуально — як різниця між фактичною соціальною виплатою та гарантованим мінімумом у 3250 гривень.

Наприклад, якщо людина отримує 2500 грн пенсії або соціальної допомоги, то вона додатково отримає ще 750 грн від WFP.

Окрему підвищену пенсію у Сумській області з липня підтримки можуть отримати люди похилого віку, які живуть самі та мають медичну потребу у сторонньому догляді. У 2025 році для них передбачена щомісячна доплата в розмірі 944 гривні, що становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Доплата призначається тим, хто відповідає всім зазначеним умовам:

досяг 80-річного віку;

проживає один (без родичів чи опікунів);

має офіційно підтверджену потребу в постійному сторонньому догляді;

отримує пенсію саме за віком, а не по інвалідності чи іншим підставам.

Право на цю надбавку має бути підтверджене медичним висновком, що засвідчує потребу в догляді, а також відповідними документами про склад домогосподарства.

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