Повышенная пенсия в Сумской области с июля может быть получена частью украинцев благодаря доплатам и надбавкам, сообщает Politeka.net.
Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа для поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью продлевают до конца июля дополнительные выплаты для них.
Повышенная пенсия в Сумской области с июля будет начисляться благодаря помощи ООН. До конца июля 2025 года в Украине продлится программа денежной помощи, реализуемая при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) . Эта инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, получающих социальные выплаты.
Однако существует ключевое условие: лицо не должно получать пособие на жительство как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), а также не иметь действующих выплат от других международных гуманитарных организаций.
Сумма дополнительной помощи определяется индивидуально – как разница между фактической социальной выплатой и гарантированным минимумом в 3250 гривен.
Например, если человек получает 2500 грн пенсии или социальной помощи, он дополнительно получит еще 750 грн от WFP.
Отдельную повышенную пенсию в Сумской области с июля поддержки могут получить пожилые люди, которые живут сами и нуждаются в постороннем уходе. В 2025 году для них предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 гривны, что составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Доплата назначается тем, кто отвечает всем указанным условиям:
- достиг 80-летнего возраста;
- проживает один (без родственников или опекунов);
- имеет официально подтвержденную потребность в постоянном постороннем уходе;
- получает пенсию именно по возрасту, а не по инвалидности или другим основаниям.
Право на эту надбавку должно быть подтверждено медицинским заключением, удостоверяющим потребность в уходе, а также соответствующими документами о составе домохозяйства.
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