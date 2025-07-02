Повышенная пенсия в Сумской области с июля может быть предоставлена ​​части пенсионеров, отвечающих определенным критериям

Повышенная пенсия в Сумской области с июля может быть получена частью украинцев благодаря доплатам и надбавкам, сообщает Politeka.net.

Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа для поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью продлевают до конца июля дополнительные выплаты для них.

Повышенная пенсия в Сумской области с июля будет начисляться благодаря помощи ООН. До конца июля 2025 года в Украине продлится программа денежной помощи, реализуемая при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) . Эта инициатива направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, получающих социальные выплаты.

Однако существует ключевое условие: лицо не должно получать пособие на жительство как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), а также не иметь действующих выплат от других международных гуманитарных организаций.

Сумма дополнительной помощи определяется индивидуально – как разница между фактической социальной выплатой и гарантированным минимумом в 3250 гривен.

Например, если человек получает 2500 грн пенсии или социальной помощи, он дополнительно получит еще 750 грн от WFP.

Отдельную повышенную пенсию в Сумской области с июля поддержки могут получить пожилые люди, которые живут сами и нуждаются в постороннем уходе. В 2025 году для них предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 гривны, что составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Доплата назначается тем, кто отвечает всем указанным условиям:

достиг 80-летнего возраста;

проживает один (без родственников или опекунов);

имеет официально подтвержденную потребность в постоянном постороннем уходе;

получает пенсию именно по возрасту, а не по инвалидности или другим основаниям.

Право на эту надбавку должно быть подтверждено медицинским заключением, удостоверяющим потребность в уходе, а также соответствующими документами о составе домохозяйства.

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