Ці графіки відключення світла у Полтавській області на липень покликані забезпечити якість і безпеку електропостачання для громади.

Скороходівська селищна рада інформує жителів громади про графік відключення світла у Полтавській області на липень, повідомляє Politeka.

Причиною перебоїв стане проведення ремонтних робіт на мережах АТ «Полтаваобленерго», що включають капітальний ремонт, розчищення трас повітряних ліній та виконання договорів приєднання до електромереж.

Зокрема, 1.07 з 8:00 до 17:00 світло вимикатимуть у смт Скороходове (вулиці Затишна, Магістральна, Стрілецька), селі Филенкове (вулиці Садова, Центральна) та з 00:01 1 липня до 00:01 2 липня — у багатьох селах громади, серед яких Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля та інші. Причина — капітальний ремонт обладнання.

2.07 відключення триватимуть із 8:00 до 20:00 у низці населених пунктів області: селі Петрівка (частини вулиць Григорія Сковороди, Незалежності та інші), смт Скороходове, селі Филенкове, Підгірне, Рябківка, а також у селах Андрійки та прилеглих селищах. Плануються роботи з розчищення ліній та технічного обслуговування.

4.07 та 5.07 роботи продовжаться, тож жителям варто бути готовими до тимчасових перебоїв. Особливо це стосується сіл Підгірне, Андрійки, Бреусівка, Винники, Красносілля, Миргородщина та інших населених пунктів громади.

АТ «Полтаваобленерго» просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, дякує за терпіння та рекомендує заздалегідь подбати про необхідні запаси. Для уточнення деталей слід звертатися до диспетчерської служби підприємства або офіційних джерел.

Ці графіки відключення світла у Полтавській області на липень покликані забезпечити якість і безпеку електропостачання для громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.